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MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
2026/637 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...
Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Nolu Parsel Zemi + Birinci Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 241 m2
İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTUR
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:52
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...
Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Parsel Zemit +1. Mat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 241 m2
İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTUR
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:56

02/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02563058
#ilan.gov.tr