MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
2026/637 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...
Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Nolu Parsel Zemi + Birinci Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 241 m2
İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTUR
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:52
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...
Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Parsel Zemit +1. Mat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 241 m2
İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTUR
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:56
02/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02563058
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