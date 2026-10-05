MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

2026/637 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:52

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:56

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Nolu Parsel Zemi + Birinci Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLAYüzölçümü : 241 m2İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTURKıymeti : 11.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ...Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Parsel Zemit +1. Mat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLAYüzölçümü : 241 m2İmar Durumu :İLAN VE RAPORDA MEVCUTTURKıymeti : 11.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

02/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02563058

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