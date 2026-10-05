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KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi:

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2026/5279 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5279 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 7 Parsel, satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 7 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 7.713,58 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.740.260,78 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 5 Parsel,satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 5 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.599,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 360.806,79 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 265 Ada, 14 Parsel, satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 265 Ada 14 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 6.593,46 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.487.550,51 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:43
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 546 Ada, 1 Parsel, Satışa konu olan borç ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 546 Ada 1 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 2.793 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:57

İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02562284
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