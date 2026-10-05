KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi:
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2026/5279 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 7 Parsel, satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 7 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 7.713,58 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.740.260,78 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:36
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 5 Parsel,satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 5 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.599,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 360.806,79 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:01
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 265 Ada, 14 Parsel, satışa konu borçluya ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 265 Ada 14 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 6.593,46 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.487.550,51 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:43
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 546 Ada, 1 Parsel, Satışa konu olan borç ...
Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 546 Ada 1 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 2.793 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:57
İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02562284
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