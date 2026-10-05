KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2026/5279 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:36

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:43

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:57

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 7 Parsel, satışa konu borçluya ...Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 7 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 7.713,58 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.740.260,78 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 267 Ada, 5 Parsel,satışa konu borçluya ...Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 267 Ada 5 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 1.599,25 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 360.806,79 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 265 Ada, 14 Parsel, satışa konu borçluya ...Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 265 Ada 14 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 6.593,46 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.487.550,51 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MAHMUTLARŞARKLISI Mahalle/Köy, 546 Ada, 1 Parsel, Satışa konu olan borç ...Adresi : Mahmutlarşarklısı Köyü 546 Ada 1 Parsel Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 2.793 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 7.250.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02562284

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