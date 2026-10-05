T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/169 Esas 30.09.2026 İLAN

Davacılar , ABDULLAH SARIKAYA, AYŞE KENDİR, DUDU KOZAKOĞLU, DURMUŞ ALİ SARIKAYA, HAVVA BAŞAR, OSMAN SARIKAYA, SELVER DAĞAŞ, UMMAHAN KOZAKOĞLU, ZEHRA MURATOĞLU ile Davalılar , CENGİZ SARIKAYA, DUDU BAGU, FATMA TUTUMLU, HAVVA ŞENOL, ÜMMÜ SARIKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu Burdur ili, Bucak ilçesi, Kuşbaba Köyü, 172 ada 18 parsel, Burdur ili, Bucak ilçesi, Kuşbaba Köyü, 172 ada 1 parsel, Burdur ili, Bucak ilçesi, Kuşbaba Köyü, 173 ada 60 parsel, Burdur ili, Bucak ilçesi, Kuşbaba Köyü, 173 ada 6 parsel sayılı taşınmazların tescilinin yapılacağı, tescil işlemine itirazları olanların 3 ay içerisinde Mahkememize itiraz etmeleri, etmedikleri takdirde kabul etmiş sayılacakları hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02562649

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