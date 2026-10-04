İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/491 Esas

DAVALI : SUPHİ MEHMETOĞLU (T.C. No:125****8372)

Davacı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında dosya kapsamında alınan;

19/12/2025 tarihli bilirkişi ek raporu özetle: Sultanbeyli ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Ahmet Kavak Sokak, No:22/1 adresinde bulunan iş yerine ait abone hesap kartı bilgilerinde 20/07/2017 tarihinde 40359593/7 nolu sözleşmenin Suphi MEHMETOĞLU adına kayıtlı olduğu, 02/03/2024 tarihinde borçtan dolayı fesh edildiği, 06/2018 -02/03/2020 tarihleri arasında tüketilen su tüketimi için davacı İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün 23.431,51-TL asıl alacağının yerinde olduğu, son ödeme tarihi/işlem tarihinden 05/12/2022 Merkezi Takip tarihine kadar gecikme cezası hesaplaması yerinde olacağından ve söz konusu oranlara göre yapılan hesaplamalar sonucunda 27/08/2022 MTS tarihine kadar gecikme cezasının 17.792,13-TL olduğu, davacı İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün 27/08/2022MTS tarihi itibari ile alacağı anapara+ gecikme cezası: 23.431,51-TL+17.792,13-TL olmak üzere toplam 41.223,64-TL olarak hesaplandığına ilişkin ek rapor ibraz edilmiştir.

Davalı Suphi MEHMETOĞLU'nun mernis adresi bulunmadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ve HMK 27. Maddesi gereği hukuki dinlenme hakkı da gözetilerek;

Yukarıda içeriği yazılı bilirkişi ek raporuna ilan tarihinden itibaren HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 17/11/2026 günü saat:10.10'da duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02562499

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