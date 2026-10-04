T.C.

İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24950659-2025/226-Ceza Dava Dosyası 02.10.2026

Konu : SEZAİ BAL



İ L A N

DOSYA NO : 2025/226

KARAR NO : 2026/195

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlamasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.04.2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında Sanık Sezai BAL hakkında "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış, sanığın müsnet suçları işlediğine dair iddia dışında cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamaması sebebiyle müsnet suç sabit olmadığından sanığın CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE

"Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61.maddesi uyarınca sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, fiilin diğer özellikleri dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 245/1 maddesi gereğince takdiren 3 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen 5 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 5237 Sayılı Yasanın 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 50,00 TL den hesap edilerek, NETİCEDEN 3 YIL HAPİS VE 250,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Sanık SEZAİ BAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar ve istinaf talep dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02562994

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