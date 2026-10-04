İLAN

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/197 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ÖZAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından sözlü yargılamaya geçileceğine ilişkin duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/12/2026 günü saat: 10:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve HMK 186.maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunan gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususları, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02562928

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