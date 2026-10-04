T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2026/1404

Davacı BARLAS TRANS SERVİS HİZMETLERİ TAMİR BAKIM TEKSTİL ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı SOTHİS INTERNATIONAL FAIR STAND CENTER LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 904601-0 sicili numarasında kayıtlı davalı SOTHİS INTERNATIONAL FAIR STAND CENTER LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Mersis No: 0272044786900010, Vergi No: 2720447869) hakkında iflas talepli dava açılmış olduğundan, İ.İ.K 178/2 maddesi ve İİK 166/2 maddesi gereği diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, duruşmanın 17/12/2026 günü saat 14:48'de yapılacağı hususu İLAN olunur.30.09.2026

Basın No: ILN02562500

#ilan.gov.tr