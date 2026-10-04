Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1206 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1206 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa, Kestel, Barakfakih Mah. Köyiçi Mevkii, 949 ada 149 parsel, Arsa vasıflı, 428,60 Yüzölçümlü taşınmazın tam hissesi satılıktır. İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Barakfakih Mah. Revizyon Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanındadır. Dosyada yer alan imar durumu belgesinde, aynı ada 150, 151 ve 152 parseller ile tevhid ve ifraz şartı olduğu ve parselasyon planları tescil edilmeden tevhid ve ifraz yapılamaz, ruhsat verilemez notları yer almaktadır. Taşınmazın Yapı Ruhsatı ve mimari projesi mevcut değildir.Parselin cepheli olduğu, Hamampınar Sokak'ın 2026 Yılı Arsa Rayiç Değeri 3.600 TL/m2 dir. Konumu:Taşınmazı içine alan parsel, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'in 20 km kuzey doğusunda, Kestel İlçe Merkezinin 7 km kuzey doğusunda,tali nitelikli Hamampınar Sokak'a cepheli konumdadır. Halihazır Durumu Taşınmaz, bir yanı ve arkası kapalı, diğer yanı ve ön cephesi açık, üzeri oluklu asbestli levha ile kapatılmış, çelik kutu profil taşıyıcı iskeletli, depo/oto garaj amaçlı, sundurma tipi bir yapıdır. Parsele giriş kapısı, demir saç kapı tipinde olup 3,00 m x 2,30 m boyutundadır.Sundurma alanı net 120 m2 dir.Yapı sınıfını, 1.Sınıf A Grubu Yapı, yıpranma payını % 35 olarak belirlemekteyiz.Parselin yukarıda belirtilen sundurma yapısından geriye kalan kısmı bahçe olarak kullanılmaktadır. Halihazır durumda ekili vaziyette değildir. Parsel fiili yerleşim alanında yer almakta olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kıymeti:Arsa Bedeli : 428,60 m2 x 18.000 TL/m2 = 7.714.800 TL, Sundurma : 120,00 m2 x 2.600 TL/m2 x (1,00 - 0,35)= 202.800 TL, Demir Kapı maktuen = 10.000 TL, TOPLAM 7.917.600 TL Afet riski altındaki alanlarda kalmamaktadır.

Adresi : Barakfakih Mah. Hamampınar Sok. No.6/A Kestel / BURSA,

Yüzölçümü : 428,60 m², KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:54

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:54

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa, Osmangazi, Hacıilyas Mah. 2736 ada 5 parsel,zemin kat, 5 bağımsız bölüm nolu dükkan, tam hissesi satılıktır. İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Santral Garaj Hacıilyas Arası Uygulama İmar Planında, H=14,00 m şartlarıyla Ticaret Alanında kalmaktadır. Dosyasında proje ve ruhsat bilgilerine ilişkin bilgi ve belge bulunmamaktadır. Taşınmazın net alanı 35 m2 dir. Parselin cepheli olduğu, 3.Dinç Sokak'ın 2026 Yılı Arsa Rayiç Değeri 9.925,23 TL/m2 dir. Konumu: Taşınmazı içine alan parsel, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'in 1 km kuzeyinde, Haşim İşcan Caddesi ve metro istasyonunun 500 m kuzeyinde, Celal Bayar Caddesi'nin 150 m kuzeyinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın 400 m güneyinde, İnönü Caddesi'nin 300 m batısında,Bursa Adalet Sarayı'nın 200 m güneyinde tali nitelikli 3.Dinç Sokak'a cepheli konumdadır. Ana Taşınmaz :Taşınmazın yer aldığı blok, kısmi bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan müteşekkil, B.a. Karkas iskeletli, zemin katı dükkan, diğer katları konut amaçlı bir yapıdır.Yapı yıpranma payını % 32 olarak belirlemekteyiz. Kıymet Takdirine Konu 5 Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan : Dükkan, bloğun zemin katında yer almaktadır. Dükkan iki bölmeden müteşekkildir. Dükkan kapısı, demir doğramadan mamuldür. Döşemesi seramik kaplıdır. Duş, tuvalet ve lavabo mevcuttur. Dükkanın arka bölme döşemesinde açılan gedik bodrum katla irtibatlı olup, bodrum kata iniş merdiveni bulunmamaktadır. Arka cephedeki kapıdan arka avluya çıkılmaktadır. Net 35 m² alanındadır.Dükkan boş ve bakımsız durumdadır.Yapı Sınıfını, 3.Sınıf A Grubu Yapı olarak tespit etmekteyiz.Taşınmazher türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kıymeti:Piyasa değerini 1.000.000 TL olarak takdir ve tespit etmekteyiz. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanı yada Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmamaktadır. Riskli yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değildir. Dosyada bulunan ruhsat evrakında ruhsat tarihi : 04/11/1988 dir.

Adresi : Hacıilyas Mah. 3.Dinç Sok. No.25/A Osmangazi / BURSA

Ana Taş. Yüzölçümü : 124,94 m², Arsa Payı : 4/32, KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 22/06/1989, İflas Şerhi : Bursa İflas Dairesinin 12/12/2025 tarih ve 2025/26 İflas sayılı şerhi, İhtiyati Tedbir : Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/08/2025 tarih, 2025/995 Esas sayılı dosyasından ... (Açıklama : 3. Kişilere devri önlemek mahiyette)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02562655

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