T.C.

ANKARA BATI

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/300 Esas

Konu: Basın ilanı



Dava konusu Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Şehitali Mahallesi,272 ada 35 parselin 5246,88m² yüzölçümü ve "Tarla" vasfı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, 272 ada 43 parselin 6.292,04m² yüzölçümü ve "Tarla" vasfı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu dava konusu taşınmazların 20 yıldan bu yana malik sıfatıyla davacılar Hüseyin Canbulat, Asım Canbulat ve Mustafa Canbulat tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Etimesgut Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02562301

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