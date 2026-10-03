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T.C. İZMİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/849

KARAR NO : 2026/353

SANIK : ABDULLAH MUHAMMED ALİ, Abdullah ve Emine oğlu,01/01/2003 HALEP doğumlu.

Alemdar Mah. 2. Cihan Sk. No: 3 A K.1 D.5 Osmangazi/ BURSA

SANIK : MOHAMAD MULHEM, Kasem ve Nazlıeh oğlu, 30/06/2004 DAMUSCUS doğumlu.

Akçağlayan Mah. Yeni Sk. No:1 Kat:3 Daire:3 Yıldırım/BURSA

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle

Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 16/12/2023

SUÇ YERİ: İZMİR/KONAK

KARAR TARİHİ : 26/06/2026

Yukarıda bilgileri bulunan sanık Abdullah Muhammed Ali ve sanık Mohamad Mulhem'in, katılan Talal Massını'ya karşı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşıldığından; eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37 maddesi delaletiyle TCK'nın 158/1-f-son maddesi gereğince suçun işleniş özellikleri, suç sebebiyle elde edilen menfaat miktarı dikkate alınarak takdiren 4'ER YIL HAPİS ve 25.000,00'ER TL ADLİ PARA CEZASI ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiştir.Sanık Abdullah Muhammed Ali ve Sanık Mohamad Mulhem'in, soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdikleri adreslere usulüne uygun olarak tebligat yapılamaması, mernis kayıtlarının bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamaması sebebiyle; gerekçeli kararın, 7201 sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya hakime onaylatılmak üzere zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderileceği, süresinde başvuruda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu sanıklara ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026

Basın No: ILN02562102

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