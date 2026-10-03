T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

(KAPATILAN) İSTANBUL

(KAPATILAN) 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36370418-2023/274-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan Mahkememizin 2023/274 esas sayılı dava dosyasının 29/02/2024 tarih, 2023/274 esas ve 2024/90 karar sayılı kararıyla sanık Ahmad ALMUHAMMAD hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ile hak yoksunluklarına hükmedilmiş olmakla,

Sanığın dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sanığın yabancı uyruklu olması nedeniyle MERNİS adresinin mevcut olmadığı ve başkaca bir adresinin tespit edilemediği, bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince Mahkememizin 29/02/2024 tarih, 2023/274 Esas ve 2024/90 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANARAK İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 01/10/2026

SANIK : AHMAD ALMUHAMMAD, Kimlik No:999**28**26 Ibrahım ve Rwıda oğlu, 01/01/2003 HALEP doğumlu.

Basın No: ILN02562088

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