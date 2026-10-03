SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ DÖNER SERMAYE SAYMANLI
SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ DÖNER SERMAYE SAYMANLI
2027 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) HİZMET ALIMI
2027 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/1813888
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
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1.2. Adresi
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:
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YENI MAHALLE NEDİM BEYAZGÜL SOKAK NO:4 SİLİVRİ / İSTANBUL SİLİVRİ/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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:
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02127272100
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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:
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19.10.2026 - 11:30
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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Yeni Mahalle Nedim Beyazgül Sokak No:4 Silivri Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi
3- İhale konusu hizmet alımının
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3.1 Adı
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:
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2027 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) HİZMET ALIMI
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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11 KISIM 2027 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) HİZMET ALIMI
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ANA BİNA, SELİMPAŞA EK HİZMET BİNASI VE MARMARA CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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:
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İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027
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3.5. İşe başlama tarihi
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:
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01.01.2027
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
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TİTCK Yetki Belgesi
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4.3.3 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:
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Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşların veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü 'Tıbbi Cihaz Ölçümleme (Kalibrasyon) Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02561310
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