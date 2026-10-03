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BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70 Esas

KARAR NO : 2025/401

Davacı RABAB SEMLALI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Asıl Davanın KABULÜ ile, 99*******52 Yabancı kimlik nolu, RABAB SEMLALI ile 57*******4 Yabancı kimlik nolu ABRAR HUSSAIN 'nın TMK'nun 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Maddi manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine,

3-Davacı tarafından yapılan 289,99-TL harç ve posta masrafından ibaret yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 -TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70-TL'nin mahsubu ile bakiye 534,7-TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Gereğince 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Dair, davacı vekili ve davacı asılın yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/04/2025

davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle davalı 57*******4 Yabancı kimlik nolu ABRAR HUSSAIN'a Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026

Basın No: ILN02561358

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