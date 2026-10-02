TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/189 Esas

Mahkememiz dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan dahili davalı OKTAY GÜNDÜZ hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/10/2026 günü saat: 10:35 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız Dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine muvfafakat edip etmediğinizin , duruşmaya gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız takdirde satışı kabul etmiş olacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ

OKTAY GÜNDÜZ - 40201210358

Basın No: ILN02560578

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