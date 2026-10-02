ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İHALENİN KONUSU: 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Eğitim Yapıları, Dini Tesis Alanları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında, Riskli Alan, Rezerv Alan ve Riskli yapıların bulunduğu alanlarda kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi'ne ait 2 adet Asma Katlı ve Depolu Dükkân, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 13/10/2026 günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince yapılacak ihaleyle satılacaktır.

SIRA NO TAPU KAYITLARINDA MAHALLE/KÖY ADA PARSEL BLOK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NİTELİK BRÜT ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ VE SAATİ 1 Atışalanı 1665 1 A5 ZEMİN 51 Asma Katlı ve Depolu Dükkân 162,21 38.930.400,00 TL 1.167.912,00 TL 13.10.2026 Saat:10:00 2 Atışalanı 1665 1 A5 ZEMİN 52 225,34 54.081.600,00 TL 1.622.448,00 TL 13.10.2026 Saat:10:15



İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni'dir.



Şartname, Belirtilen adreste görülebilir ve her bir dükkân için ayrı ayrı olmak üzere 75.000,00 TL (Yetmiş Beş Bin Türk lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.



İhale yeri: Esenler Belediye Başkanlığı 5. Kat Encümen Salonu



İhaleye katılabilmek için isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları ve belirtilen şartları taşımaları zorunludur:



a) İstekliler, söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için belirlenen geçici teminat bedelini yatırdıklarına ilişkin makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu ibraz edeceklerdir.



b) İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale şartnamesini bedeli karşılığında İdareden satın almaları zorunludur. Şartnameyi satın alan istekliler, ihale şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.



c) Gerçek kişiler tarafından;

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

İkametgâh belgesi

Nüfus Kayıt Örneği

sunulacaktır.



d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereğince kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge sunulacaktır.

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri sunulacaktır.



f) İsteklinin tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarını, üyelerini veya kurucularını ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösteren, tüzel kişiliğin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulacaktır. Bu bilgilerin tamamının tek bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, söz konusu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunulacaktır.



g) İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunludur. Aslı yerine suret veya fotokopi sunulması halinde, belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.



h) İhale dosyasının/şartnamenin İdareden satın alındığını gösteren şartname bedeli makbuzu sunulacaktır.



ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, yukarıda belirtilen nitelik ve belgeler ayrı ayrı sunulacaktır.



İhaleye katılacak isteklilerin ayrıca tebligata elverişli bir adrese sahip olmaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz olmaları, anılan Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şekilde tekliflerini sunmaları ve geçici teminatlarını yatırmış olmaları zorunludur.

Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.



Teklifler, ihale gününden bir gün önce, 12.10.2026 tarihi saat 17:00'ye kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresine ihaleye katılım dilekçesi ile elden teslim edilecektir.



İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Basın No: ILN02560568

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