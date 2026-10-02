ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/1811

KARAR NO : 2026/974

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan istinaf incelenmesi sonunda; Davalılardan Salih Günbaşar bütün araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



H Ü K Ü M :



1-HMK'NUN 353/(1),b,1 maddesi uyarınca davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı harçtan muaf olması nedeniyle istinaf harcı yatırmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-İstinaf yargılaması için yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, gider avansının kullanılmayan kısmının talep halinde davacıya iadesine,

4-İstinaf yargılamasında duruşma yapılmadığından vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu HMK'nun 361. maddesi gereğince kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren, iki hafta içerisinde, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya başvuranın bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesine ya da İlk Derece Mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere 14/05/2026 Tarihinde oy birliği ile karar verildi.



Davalı Salih GÜNBAŞAR'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.24/09/2026

Basın No: ILN02560724

#ilan.gov.tr