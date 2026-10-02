ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/13 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14641 Ada, 3 Parsel, Eski : Hatipler 45 parsel ...

Adresi : Karaöz Mahallesi Sömek Boğaz Mevkii Sınırları İçerisindeAksu / Antalya

Yüzölçümü : 10.029,64 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı kadastro parselidir.

Kıymeti : 10.185.545,71 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:57



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14641 Ada, 4 Parsel, Eski : Hatipler 53 parsel ...

Adresi : Karaöz Mahallesi Sömek Boğaz Mevkii Sınırları İçerisindeAksu / Antalya Yüzölçümü : 5.329,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.452.367,35 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:38

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14655 Ada, 14 Parsel, Eski : Hatipler 78 parsel ...

Adresi : Karaöz Mahallesi Hatipler Mevkii Sınırları İçerisindeAksu /ANTALYA

Yüzölçümü : 5.088,44 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı kadastro parselidir.

Kıymeti : 5.233.209,59 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:39

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14640 Ada, 12 Parsel, Eski : Hatipler 43 parsel...

Adresi : Karaöz Mahallesi Sömek Boğaz Mevkii Sınırları İçerisindeAksu / Antalya

Yüzölçümü : 11.226,21 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı kadastro parselidir.

Kıymeti : 11.226.210,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 11:29

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14642 Ada, 24 Parsel, Eski : Hatipler 34 parsel ...

Adresi : Karaöz Mahallesi Sömek Boğaz Mevkii Sınırları İçerisindeAksu / Antalya

Yüzölçümü : 15.313,98 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı kadastro parselidir.

Kıymeti : 20.543.177,42 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 12:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, KARAÖZ Mahalle/Köy, 14644 Ada, 4 Parsel, Eski : Hatipler 16 parsel ...

Adresi : Karaöz Mahallesi Hatipler Mevkii Sınırları İçerisindeAksu / Antalya

Yüzölçümü : 3.977,12 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.635.749,73 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:58

29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.





Basın No: ILN02560203

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