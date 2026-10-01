T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/281 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Gaipliğine karar verilmesi talep edilen PANAYOT'tan haber alınamamış ve kendisini tanıyan, bilen olmadığı anlaşılmakla;

Gaipliğine karar verilmesi için mahkememizde Maliye Hazinesi tarafından dava açılmıştır.

Bu kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları TMK.nun 32 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 25.09.2026

Basın No: ILN02559239

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