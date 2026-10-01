KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasaya göre ayrı ayrı 12.10.2026 Pazartesi günü saat 15.00'da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

A. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenişehir Mahallesi 1719 ada 47 parselde 1.226,90 m² arsa üzerindeki Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinin altında bulunan 1 nolu işyeri, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile;

Sıra No KAT

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NO ARSA PAYI ALAN

M2

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI (%3) İHALE TARİHİ



İHALE SAATİ

1 Zemin 1 114/1226 Brüt: 383,16

Net: 283,76 25.000.000,00 TL +KDV 750.000,00 TL 12.10.2026 Pazartesi İhale 15.00'da başlayarak sıralama takip edilerek yapılacaktır.

B. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenişehir Mahallesi 1719 ada 47 parselde 1.226,90 m² arsa üzerindeki Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinin altında bulunan 3 nolu işyeri 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile;

Sıra No KAT

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NO ARSA PAYI ALAN

M2

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI (%3) İHALE TARİHİ



İHALE SAATİ

2 Zemin 3 17/1226 Brüt: 57,05

Net: 42,25 7.000.000,00 TL +KDV 210.000,00 TL 12.10.2026 Pazartesi İhale 15.00'da başlayarak sıralama takip edilerek yapılacaktır.

2. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

1-Türkiye'de tebligat için mernis adresi göstermek.

2-Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.

( Teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatine kadar ödenmiş olacaktır.)

3-Şartname alındığına dair belge

4-Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği

5-Gerçek kişiler için yerleşim belgesi ( Güncel )

6-Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi ( 2026 yılında alınmış )

7-İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi

8-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2026 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

9-Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi

10-Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

11-İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden belge almak.

12-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname belgesi vermek. (Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç )

3.Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

4. İhale şartnamesi 3.000,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

6.1 Sıra Nolu Yenişehir Mahallesi 1719 ada 47 parselde 1.226,90 m² arsa üzerindeki Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinin altında bulunan 1 nolu işyeri için ihaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 12.10.2026 Pazartesi günü saat 14:30'a kadar aynı yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. İlan Olunur.

Basın No: ILN02558548

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