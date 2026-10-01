İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/34 Esas

Konu: İlanen Tebligat

Davacı Mustafa PAKOĞLU tarafından davalılar Sara AMRAM, Lili Miron ve Renzo AMRAM aleyhine açılan davada; dava dilekçesi ve tensip zaptı tebligat çıkartılmış olup, adresinize ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ,

Duruşma günü 21/01/2027 günü saat 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil etirmeniz, Aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususuile İstanbul İli ,Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Ada/parsel:258/BOŞ kain, Kürkçü İç han ikinci kat, 3/594 cilt/sayfa no,20,00metrekare yüz ölümlü kargır oda olan bağımsız bölüm üzerinde ortaklığın giderilmesine karşı mahkememize beyanda bulunmak üzere 2 haftalık KESİN süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026

Basın No: ILN02559234

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