T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/1234 Esas

DAVALI : REMZİYE MEMİŞ (T.C.K.N.574******02)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının, davalı şirketten işçilik alacaklarının tahsili amacı ile İstanbul Anadolu 47. İş Mahkemesi'nin 2025/287 Esas sayılı dosyası ile dava açtığı, yargılama sırasında davalı şirketin sicilden terkin edildiğini, tasfiyenin eksik kalması nedeni ile davalı şirketin taraf sıfatının devam edebilmesi adına Şirketin İhyası davası açmış olup, ihyası talep edilen şirketin son tasfiye memuru olmanız nedeni ile tarafınızın dahili davalı olarak gösterilmiş olması nedeni ile; Aleyhinize açılan davaya karşı iş bu ilanın HMK 317. md. gereği TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde davaya cevaplarınızı ve delillerinizi sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız, HMK 320/2. md. uyarınca ön inceleme duruşmasına kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır olmadığınız takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nın 139/1-ç md. göre 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, sunmadığınız delilleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya gelmez veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde HMK 320 ve 321. md. ger. yargılama yapılarak hüküm verilebileceği, HMK 324 gereği 500,00-TL delil avansını yatırmanız hususu İHTAR olunur.

Duruşma Günü: 08/10/2026 günü saat: 15:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02559240

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