BÜYÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/796 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen SEDAT BEYCUR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 32659480872
ADI SOYADI : SEDAT BEYCUR
BABA ADI : NECMETTİN
ANA ADI : MEVLÜDE
DOĞUM TARİHİ : 07/12/1995
DOĞUM YERİ : KARAÇOBAN
İKAMETGAH ADRESİ : Battalgazi Mah. 2679. Sk. No:20-22 İç Kapı No:15 Esenyurt/ İSTANBUL
Basın No: ILN02559167
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