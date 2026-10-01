BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C. BURSA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO: 2023/574

Kamu Malına Zarar Verme, İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Muhammed Dib ve Hasna oğlu, 01.01.2001 Suriye doğumlu sanık MUSTAFA KAK ; Mahkememizin 2023/574 E. Sayılı dava dosyasının yapılan yargılamasında sanık olarak sorgu ve savunmanızın tespit edilemediği bu amaçla hakkınızda düzenlenen zorla getirme emri ve yakalama emirlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren on beş gün içinde mahkememize müracaat etmediğiniz takdirde hakkınızda CMK 247/2-b maddesi uyarınca kaçak olduğunuza karar verileceği bununla birlikte kaçak olduğunuza karar verilmesi halinde CMK'nun 248. Maddesinde belirtilen ;

1-Türkiye'de bulunan mallarınıza , hak ve alacaklarınıza el konulabileceği, gerektiğinde el konulan mal, hak ve alacaklarınızın iradesi için kayyım atanabileceği,

2-CMK 'nun 248/5 maddesi uyarınca CMK'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca yokluğunuzda Hüküm kurulabileceği ve tutuklama kararı verilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02559085

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