ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/670 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereği;

Aşağıda bilgileri bulunan; MUSA ve ÜMMÜ'den olma 01/07/1886 doğumlu HÜSEYİN AKIN'ın 7.680 miras payından 1.920 pay sahibi olan yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup; müteveffanın mirasçılarının işbu ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

MURİS : HÜSEYİN AKIN

Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Uçmakdere Mahallesi, Cilt no:30, Hane No:21 BSN 1 de kayıtlı 03/03/1956 tarihinde vefat eden MUSA ve ÜMMÜ'den olma 01/07/1886 doğumlu

Basın No: ILN02559011

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