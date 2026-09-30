DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/25 SATIŞ



İLAN

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Özellikleri:Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt mahallesi, 959 ada 42 parsel sayılı 330m² yüzölçümlü tapuda arsa nitelikli, üzerinde bir adet bodrum + zemin + 1 kat + çatı katlı betonarme bina ile tek katlı yığma ekmek evi ve tek katlı yığma kömürlük yapıları bulunan taşınmaz. Kıymeti: 6.437.950,80TL - KDV:%10

1.Artırma Başlangıç : 28/10/2026 - 11:21 - Bitiş : 04/11/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç : 25/11/2026 - 11:21 - Bitiş : 02/12/2026 - 11:21

Basın No: ILN02558994

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