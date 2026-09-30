DEMİRCİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEMİRCİ İCRA DAİRESİ

2026/58 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Durhasan/Selvi Mahallesi, Kavakalanı Mevkii, 187 ada 2 parsel, Tarla vasfında, 29.487,89 metrekare büyüklüğündedir. Taşınmaz tapu kayıtlarında Ali oğlu; Özkan ÖZDEMİR adına kayıtlı olup Tam hisselidir. Taşınmaz dağın yamacında yer almakta olup yamaçtan aşağıya doğru uzanan kısım meşelik olup meyillidir. Altta kalan kısım ise düz olup tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Taşınmazın içinde Durhasan mahallesine ait sulama hidrantı kaldığı için taşınmaz sulu tarım arazisidir. Genel olarak tarımsal anlamda uygundur. Taşınmaz Hafif eğimli olup her türlü makinalı tarıma müsait olup her yöne işlenebilir sürülebilir yapıdadır.Taşınmazın kadastrol yola sınırı vardır.

Adresi : Durhasan Selvi Mahallesi Kavakalanı Mevki Demirci / MANİSA

Yüzölçümü : 29.487,89 m2

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 5.897.578,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:20

28/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02558697

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