ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/699

Karar No : 2026/432 Sanık DİNÇER DİNÇ (Sabahattin ve Gülsüm oğlu 30/06/1981 doğumlu T.C. Kimlik No: 169*****252) hakkında mahkememizin 04/06/2026 tarih, 2021/699 esas ve 2026/432 sayılı kararı ile;

213 sayılı kanunun 359(a-2)maddesi uyarınca neticeden 7AY15GÜNHAPİSCEZASI'nın CMK 231(8) maddesi gereğince 5 YIL SÜREYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 213 sayılı kanunun 359(b-1)maddesi uyarınca neticeden 5YILHAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 2019 yılında vergi kaçırmak amacıyla sahte belge kullanma suçundan, sanığın bu eylemi nedeniyle ikinci fıkrada mahkumiyet hükmü kurulduğundan ayrıca HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiş, kararın sanığa tebliğ edilemediği, MERNİS adresinin bulunmadığı anlaşılmış, bu aşamada tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 28/09/2026

Basın No: ILN02558591

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