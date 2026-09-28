SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/177 Esas



KARAR NO : 2025/391

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile,1-Sivas ili Doğanşar İlçesi Kabaçam Mahallesi/Köyü 119 ada 47 parsel nolu taşınmazların 21/07/2025 tarihli fen raporundaki krokide IR harfleri ile gösterilen toplam 117,44-m² üzerine kurulan daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 2.102,56-TL olduğunun TESPİTİNE, 2-Sivas ili Doğanşar İlçesi Kabaçam Mahallesi/Köyü 119 ada 47 parsel nolu taşınmazların 21/07/2025 tarihli fen raporundaki krokide IR harfleri ile gösterilen toplam 117,44-m² alanda davacı lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile işbu irtifak hakkının tapuya TESCİLİNE,3-Sivas ili Doğanşar İlçesi Kabaçam Mahallesi/Köyü119 ada 47 parsel nolu taşınmazda 21/07/2025 tarihli fen raporundaki krokide B (direk yeri pilon) harfi ile gösterilen davalılara ait 26,52 m²'lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin 1.958,44-TL, olduğunun TESPİTİNE,4-Sivas ili Doğanşar İlçesi Kabaçam Mahallesi/Köyü119 ada 47 parsel nolu taşınmazda 21/07/2025 tarihli fen raporundaki krokide B(direk yeri pilon) harfi ile gösterilen davalılara ait 26,52 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı kamulaştırması ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline," dair verilen karar davalılar Harun Sağlam ve Kerem Sağlam'ın yurt dışında belirtilen adreslerine tebliğ edilememiş olup;

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2026

Basın No: ILN02556296

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