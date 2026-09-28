KOCAELİ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KOCAELİ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/235 Esas

KARAR NO : 2026/329

KATILAN : SİNAN KIT Şehitler Mah.401. Sokak no: 12 iç kapı no:4 Gölcük

SANIK :OĞUZHAN BOZ,

T.C. Kimlik No: 34798812798

Rüstem ve Benekşe oğlu 06/01/1994 doğumlu Gültepe Mah.1. Çapraz Sokak no; 19/3 Küçükçekmece adresinde oturur.

SUÇ :Basit Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ :04/06/2019

SUÇ YERİ : KOCAELİ

KARAR TARİHİ : 14/04/2026

VERİLEN HÜKÜM : Mahkumiyet

Dolandırıcılık suçundan sanık Rüstem ve Benekşe oğlu, 06/01/1994 doğumlu, Kars, Susuz, Çamçavuş mah/köy nüfusuna kayıtlı OĞUZHAN BOZ hakkında mahkememizin 14/04/2026 tarihli 2023/235 Esas, 2026/329 Karar sayılı ilamı ile TCK 157/1 maddesi gereğince verilen 2000 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS cezasına ilişkin gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan ilanen tebliğ yapılması cihetine gidilmiştir.

Gerekçeli kararın sanığa tebliği gerekmekte olduğundan, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığa gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve trajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlanından itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla, Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle veya sanığın bulunduğu yer mahkemesi veya başka yer mahkemelerine dilekçe verilmesi suretiye Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 31.08.2026

Basın No: ILN02556407

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