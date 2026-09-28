HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/127 Esas

DAVALI : MIZVED ELHATTAB (T.C:99458126622)



Mahkememizin iş bu dosyasında vekiliniz tarafından istifa dilekçesi sunulmuş oluptebligat adresiniz tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan 17/12/2026 günü saat 10:45'de yapılacak duruşmada hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmamanız halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak usul hükümleri doğrultusunda yargılamaya devam olunacağı hususu 7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddelere uyarınca duruşma gün ve saati ile birlikte tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02556239

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