ADANA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.77940012-2024/782-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Ramazan ELCÜVEYDİ'nin mağdur olarak bulunduğu mahkememizin 16/10/2025 tarihli 2024/782Esas 2025/552 Karar sayılı ilamı ile Sanık Ramiz EL İSA, Enver ve Neriman oğlu 01/01/2005 İdlib doğumlu hakkında 5237 Sayılı TCK.nun106/2.a maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN hapis cezası ve TCK 53 maddesinin uygulanmasına, sanık hakkında verilencezanın5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına, tebliğden itibaren Adana BAM'a iki haftaiçinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa ve mağdura tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02556817

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