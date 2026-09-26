T.C.

UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133

KARAR NO : 2024/340

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Kemal Akçakoyun ( Karaman)'ın tanınmadığı ve ulaşılamadığından kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya kararın tebliğ edilmiş sayılacaktır

davacı GAMZE AKÇAKOYUN davalı KEMAL AKÇAKOYUN'ın boşanmalarına dair verilmiş ve kesinleşmiş olan Dielsdorf Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/12/2014 tarih FE120202-D/U/B-3/ra sayılı kararının TANINMASINA,

2-bakiye 247,70-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-359,80-TL harcın ,5.954,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- 8.950,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, davalı 32821442400 TC kimlik numaralı, 21/12/1986 doğumlu Ali ve Nuran'dan olma Kemal Akçakoyun( Kahraman)'a ilanen tebliğ olunur. 07/09/2026

Basın No: ILN02556107

#ilan.gov.tr