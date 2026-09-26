T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/444 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi

ADA NO : 1075

PARSEL NO : 2

MALİKİN ADI VE SOYADI : FAZLU ARSLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 sayılı kamulaştırma ilanı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/444 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

Basın No: ILN02555161

#ilan.gov.tr