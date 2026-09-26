T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/444 Esas
ESAS NO : 2026/444 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi
ADA NO : 1075
PARSEL NO : 2
MALİKİN ADI VE SOYADI : FAZLU ARSLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 sayılı kamulaştırma ilanı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/444 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
Basın No: ILN02555161
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