T.C. İSTANBUL ANADOLU1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.400.000,00
|1
|Taşıt
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34KBK075 plakalı, 2023 model, fıat marka, fıat otomobil / 356 egea cross s3 lounge 1.6 m.jet tipli, nm43560000u050891 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi turuncu, aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, aracın sol ön çamurluğunda, sol ön kapısı ve sol arka kapısında derin çiziklerin olduğu. aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu. aracın teyp ekranının kırık olduğu. aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu, aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu, (bahse konu araç üzerinde gerçekleştirilen inceleme, yediemin otoparkının mevcut fiziki koşulları çerçevesinde ve sınırlı imkanlar dahilinde yapılmış olup, yetkili servis ortamında gerçekleştirilen kapsamlı teknik inceleme koşullarını taşımamaktadır. incelemenin yapıldığı alanın fiziki yetersizlikleri nedeniyle araç üzerinde ayrıntılı ve derinlemesine teknik değerlendirme yapılması mümkün olamamıştır.) Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Tuna Sahil Yediemin Eğitim Mah. Bayraktar Cami Sk. No:7 Kadıköy / İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:37
23/09/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02556381
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