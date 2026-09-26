Örnek No:55*

T.C.

EDİRNE

İCRA DAİRESİ

2024/16332 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16332 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İli Merkez İlçesi Abdurrahman Mahallesi 610 Ada 40 Parsel A Blok 4. Kat 16 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı, brüt 250 m2 net 220 m2 yüz ölçümlü, çatı arası piesi olan mesken vasıflı, tamamı borçlu adına kayıtlı taşınmaz

Adresi : Abdurrahman Mahallesi Hacı Recep Sokak Ali Kemal Ekşi Apartmanı A Blok No:8/A Kat:4 Daire:16 Edirne Merkez / EDİRNE

Yüzölçümü : 220 m2

Arsa Payı : 8134/170884

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Edirne Belediyesi Uygulama İmar Planına göre konut Alanında olup, Ayrık nizam,5 Katolacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 08/10/2010-10482 'Yönetim Planı:30/09/2010'

Diğer : 10/04/2025-8900 'Kadastro Kanunu'nun 41.maddesine göre düzeltme vardır.'

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:10

24/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN02556672

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