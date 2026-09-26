İ L A N

T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/15 Tereke Tereke

Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Hacıdanişment mah/köyCilt10,Aile sıra no53sırada nüfusa kayıtlı08/01/1997 doğumlutarihinde vefat eden müteveffa 'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612 nci maddesi gereğince terekesinin iflas hükümlerince tasfiyesi gerektiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02556993

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