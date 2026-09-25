REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/305 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Paşahüyük mahallesi 0 ada 33parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/305 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02555166

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