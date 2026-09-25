REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/299 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İliKumlu ilçesi Batı Ayrancı mahallesi 0 ada 12parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/299 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02555263
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