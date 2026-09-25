MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/189 Esas

Konu : Tescil İlanı İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) davası nedeniyle;



Dava konusu Mardin İli, Midyat İlçesi, Acırlı Mahallesi 101 ada 163 parsel nolu parselin batısında bulunan ve24.06.2026 tarihli fen bilirkişisinin krokisinde A harfi olarak belirtilen taşınmazın tescili için davacı tarafından davalılar aleyhine dava açılmış, açılan dava Mahkememizin2025/189 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02555289

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