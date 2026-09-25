T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/123 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, KAYACIK Mahalle/Köy, 45625 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Büyük Kayacık Mahallesi, Örenkaya SokakNo: 21 Selçuklu Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 2.315 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat ayrık mesken sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 27.133.334,05 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:31



2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, KAYACIK Mahalle/Köy, 45622 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Büyük Kayacık Mahallesi, Örenkaya Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 651,85 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat ayrık mesken sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02555361

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