İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 29/04/2025 tarih, 2025/153 esas 2025/286 karar sayılı kararla neticeten;

1- Sanığın müştekiye karşı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nın 61. maddesi uyarınca sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri,fiilin diğer özellikleri dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin hayatın olağan akışına göre az olmadığı anlaşılmakla sanık hakkında TCK'nın 145. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Sanığın kovuşturma aşamasında müştekinin zararını giderdiği anlaşıldığından TCK 168/2. Maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanığa verilen cezadan TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kararın Kouıder ve Latıfa oğlu 14/12/1998 Cezayir doğumlu Sanık CHAREF EDDINE MOKKEDEM'e dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 29/04/2025 tarih, 2025/153 esas 2025/286 kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık CHAREF EDDINE MOKKEDEM''A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 23/09/2026

Basın No: ILN02555430

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