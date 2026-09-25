HASSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HASSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.29636356-2024/13 -Ceza Dava Dosyası

22.09.2026

İ L A N

Hassa 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Fevzi oğlu, 1979 D.lu, sanık Şadi Nasra hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; Mahkememizin 01/04/2026 tarih ve2024/13 E., 2026/42 K. sayılı ilamı ile sanık hakkında neticeten 6.000,00 TL ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatın bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebligat tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02555065

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