GİRESUN 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GİRESUN 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

"Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Yağma, Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Yağma (Teşebbüs), Mala Zarar Verme, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan;

Abdulkadir ve Zini oğlu, 21/05/1975 Diyarbakır doğumlu, sanık Erdal ÇİÇEKÇİ;

Duran ve Şahhanım oğlu, 10/04/1976 EMİRDAĞI doğumlu, Erdem YİĞİT,

Mehmet Mustafa ve Yıldız oğlu, 10/03/1977 BİSMİL doğumlu, Hicabi EKİNCİ,

Bakil ve Elif oğlu, 11/01/1979 VARTO/İNÖNÜ doğumlu, Kenan PEKTAŞ,

Mehmet ve Hatun oğlu, 01/09/1970 VARTO doğumlu, Necati YÜKSEL,

Ali ve Akçi oğlu, 02/03/1973 GÜZELDERE doğumlu, Ümitaşkın BEYAZDAĞ,

Mahkememizin 2023/267 Esas sayılı dava dosyası ile görülen yargılamada, sanık olarak sorgu ve savunmanızın tespit edilmediği ve bu amaçla hakkınızda düzenlenen zorla getirme emri ve yakalama emirlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır. İş bu ilanın konutunuzun kapısına asılmasından itibaren on beş gün içinde mahkememize müracaat etmediğiniz takdirde hakkınızda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247/2-b maddesi uyarınca kaçak olduğunuza karar verileceği bununla birlikte kaçak olduğunuza karar verilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 248'inci maddesinde belirtilen;

Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanması,

Yokluğunuzda hakkınızda tutuklama kararı verilmesi,

Tedbirlerine hükmedilebileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur."

Basın No: ILN02555073

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