T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/42 Esas

Dava konusu Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Türkobası Mahallesi kuzeyinde 105 ada 1 parsel güneyinde 106 ada 1 parsel doğusunda 105 ada 1 parsel ile Ankara çayı batısında 106 ada 1 parsel ile tescil harici alan bulunan toplam 2.106,73m² Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar kapsamında bulunan taşınmazın davacı Latif Şener tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Maliye Hazinesine ve Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş'ine karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02555170

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