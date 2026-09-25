ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/324 Esas

KARAR NO : 2026/520

Davacı HASAN ARI aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Ankara ili Sincan İlçesi, Temelli/Türkobası Mah. 115 ada 87 parsel sayılı gayrimenkuldeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından taşınmazın AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı HMK'nun 345.maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı şeklinde karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16.09.2026

İLGİLİ KİŞİ : TAHSİN ACAR - 10087318110

Yunus Emre Mah. Belediye Sok Kaynar Sitesi A Blok No:23/18 Sincan/ ANKARA

ANKARA ili, SİNCAN ilçesi, TÜRKOBASI mah/köy, 52 Cilt, 57 Aile sıra no, 164 sırada nüfusa kayıtlı, SERDAR ve SERPİL oğlu/kızı, 01/01/1985 dogumlu,

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