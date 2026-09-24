UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/526 Esas

Davalı Metin Taşçı'nın tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya tahkikat duruşma günü tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tahkikat duruşma günü olan 26/11/2026 günü saat 09.35'teUşak 3.Aile Mahkemesine ait olan duruşma salonuna gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.md hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği Sefa ve Güler'den olma, 10/11/1993 Uşak doğumlu 40907175418 TC Kimlik nolu davalı METİN TAŞÇI'ya ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02554897

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