TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/676 Esas

KARAR NO : 2026/152

Davacı ABDULHADİ NAYİF ile Davalı NUFA NEBUaleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : -Davacının davasının AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere verilen 16.03.2026 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, tebligatların bila tebliğ iade edildiği anlaşılan davalı NUFA NEBU'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

Basın No: ILN02553546

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