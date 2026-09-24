SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2026/40 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Şükrü GEZGİNÇ vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi Uzunziyaret Küme evlerinde bulunan evi ve evin üzerinde bulunduğu parsel(M.43.D.13.D pafta numaralı) taşınmaz, Şanlıurfaili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi Uzunziyaret Küme evleri, dava konusu alana en yakın konumda doğusunda tescilli ve sınırdaş olmayan 268 numaralı parsel, kuzey batısında tescilli ve sınırdaş olmayan 167 numaralı parsel, batısında tescilli ve sınırdaş olmayan 147numaralı parsel ve güney batısında tescilli ve sınırdaş olmayan 152 numaralı parsellerin olduğu bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K.nun 713/4 maddeleri uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02554780

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