İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, ÇENGELKÖY Mahalle/Köy, HASAN PAŞ AŞAĞI SEDDİ MEVKİİ Mevkii, 866 Ada, 8 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu "Mesken" nitelikli 8 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 1 Kademe katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz fiiliyatta; antre, hol, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo-WC ve 1 adet balkondan oluşmakta olup, yaklaşık net 134 m², brüt 150 m² kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları ise plastik boyalıdır. Banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta granit tezgah ve MDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldür. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Salonda şömine bulunmaktadır.

Taşınmaz full boğaz ve köprü manzaralıdır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( Tapu Kaydı ekde mevcuttur)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( Tapu Kaydında İstanbulAnadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesi 'nin2017/594 esas sayılı dosyasından da İzale-i Şuyu davası açılmıştır şerhi bulunmaktadır.

Takdir Olunan Değer : 45.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 4.500.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/32 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 21.03.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünün E-74796371-115.99- 2024-521634 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazınız ile İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 147 pafta, 866 ada, 8 parsel sayılı yere ait imar durum bilgisinin Memurluğunuza gönderilmesi talep edilmektedir. İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 147 pafta, 866 ada, 8 parsel 22/07/1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı'nda "Yeşil Alan"da kalmaktadır. -22/07/1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Plan Paftası üzerinde; "Eğim nedeni ile hiçbir inşaat yapılamaz."notu bulunmaktadır. -İmar planlarında belirlenmiş olan "Yeşil Alanlar" umumi hizmetlere ayrılan alanlardır. Bu alanlar öncelikle kamulaştırılacak alanlar olup, bu alanlarda kamulaştırma işlemi

tamamlanmadan parselde hiçbir uygulama yapılamaz. Denilmektedir.

Adresi : Çengelköy Mahallesi Hasanpaşa Sokak No:10 Daire:8 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 471,00 m2

Arsa Payı : 38/486

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:10

17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02554453

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