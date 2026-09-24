T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/421

Karar No :2026/492

İ L A N K A R A R I

Gece vakti Bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık Chref Eddıne MOKKEDEM hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın hırsızlık suçundan neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve işbu kararın sanığa tebliğinin sağlanamadığı anlaşılmakla, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkememizin 10/07/2026 tarih ve 2025/421 Esas, 2026/492 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına,

Hükmün ilan tarihinden 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf var ise bu taraf yönünden bulunulan ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulup tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği) hususu İLAN OLUNUR. 20/09/2026

SANIK:CHAREF EDDINE MOKKEDEM, Kouıder ve Latıfa oğlu, 14/12/1998 Cezair doğumlu, halen Esentepe mah. Alikaya sok. 2.Blok, 312/3 Şişli/İstanbul adresinde oturur. Yabancı Kimlik No: 98716675885

Basın No: ILN02554984

#ilan.gov.tr